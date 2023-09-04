شرطة الرياض تطيح بشخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات.



وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



في وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على ٤ مقيمين لارتكابهم حوادث سرقة.





القبض على المتهمين:

وأوضحت أن المقبوض عليهم من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية وارتكبوا حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.





وأشارت إلى أهنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.





في وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامات من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.





مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرامات من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.





وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.





تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، وعددهم 4 أشخاص.





المملكة بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب

وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.





ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني، والرقم الدولي "00966114208417".





وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.















