مصادرة 7 أطنان خضروات في الرياض.. تفاصيل

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كثفت فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الرياض.





مصادرة 7 أطنان خضروات



مدير عام فرع وزارة البيئة بالرياض



الالتزام بالاشتراطات



وحسب "الوطن"، بلغت خلال شهر يوليو 17772 جولة على أسواق النفع العام و1766 جولة على المسالخ، وهدفت إلى مراقبة الأسواق والمسالخ وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.بالإضافة إلى رصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى جودة المنتجات المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.وأسفرت الجولات عن تسجيل 83 مخالفة ومصادرة 7 أطنان من الخضار والفواكه التالفة.من جانبه شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بالإنابة المهندس فهد الحمزي على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء.لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية.وحاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.وأكد الحمزي أن العمل مستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الغذائية.