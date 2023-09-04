بالرياض.. "هيئة الطرق" تبدأ صيانة طريق ديراب تحقيقا لعدة أهداف

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء أعمال الصيانة والسلامة على طريق ديراب في منطقة ديراب، والذي يعد من أهم الطرق الحيوية في المنطقة لما له من دور حيوي وهام في تمكين الحركة الاجتماعية والاقتصادية.





كشط وسفلتة ودهانات للطرق



تركيب العلامات الأرضية



تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق



توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة



وتتضمن الأعمال إعادة كشط وسفلتة 10,5 كم، ودهانات الطرق بحوالي 2600 متر مكعب، مع تركيب أكثر من 1150 وحدة من العلامات الأرضية، وصيانة مسار الشاحنات من خلال إعادة كشط وسفلتة 16,5 كم.وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب أعمال الدهانات الأرضية بطول 3300 متر مكعب، مع تركيب العلامات الأرضية بإجمالي 950 وحدة.وأضافت أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.كما تهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، كما تسهم هذه الأعمال في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.