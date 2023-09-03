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في الرياض وجازان.. الإطاحة بتجار السموم وإحباط تهريب 63 كجم من المخدرات

الشرطة
الشرطة
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (46) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مروجي السموم بالرياض

وفي الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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