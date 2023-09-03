في الرياض وجازان.. الإطاحة بتجار السموم وإحباط تهريب 63 كجم من المخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (46) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





ضبط مروجي السموم بالرياض

