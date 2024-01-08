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نداء من "البيئة" إلى المتنزهين خلال رحلات عطلة منتصف العام الدراسي

حديقة البرج
حدائق
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حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المتنزهين من والزوار والعائلات والأفراد على حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي خلال رحلات عطلة منتصف العام الدراسي.اضافة اعلان
وكذلك اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية تجاه الثروات الطبيعية وتجنب الممارسات السلبية المؤثرة على سلامتها واستدامتها.

الاستمتاع بالأجواء البرية في المتنزهات الوطنية

 ودعت الوزارة المتنزهين مع بدء موسم التخييم والرحلات البرية، إلى الاستمتاع بالأجواء البرية في المتنزهات الوطنية، أو قرب الأشجار والأراضي والشعاب والأودية التي ارتوت بمياه الأمطار.
وممارسة الهوايات المفضلة من ركوب الدراجات النارية والخيول، إلى جانب المغامرة والانطلاق بسيارات الدفع الرباعي على مرتفعات الكثبان الرملية وغيرها، مع ضرورة عدم إشعال النيران في غير أماكنها المخصصة.
وعدم العبور بالمركبات فوق الغطاء النباتي، وعدم رمي النفايات في الأماكن الطبيعية، واستخدام المواد ذات الاستخدام المتعدد، وجمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة قبل مغادرة المكان.

حماية البيئة والمحافظة عليها

 وأوضحت الوزارة، أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية جميع فئات المجتمع، داعيةً الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأهالي والطلاب إلى المشاركة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.
وكذلك الحد من التلوث، وعدم تدمير الغطاء النباتي بالمركبات والالتزام بالمسارات المخصصة للسير، وتجنب الرعي المبكر الذي يتسبب في قطع دورة حياة النباتات الحولية والمعمرة ويسهم في انقراضها.
وذلك من أجل تنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
 وحذرت وزارة "البيئة" من الممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح التي تضع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية، داعيةً الجميع إلى التبليغ الفوري عن المخالفات والممارسات المضرة بالبيئة عبر الرقم الموحد (939).

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