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" أمانة جدة" تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف الفصل الثاني

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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أنهت أمانة محافظة جدة اليوم، استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.اضافة اعلان

الحدائق والأماكن العامة بجدة

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة "روشن" وواجهة أبحر الجنوبية، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسياح خلال هذه الإجازة.

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