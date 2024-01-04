أكثر من 4 ملايين ونصف المليون ريال غرامة.. "البيئة" تصدر 196 مخالفة لمصادر المياه خلال 2023

اضافة اعلان

غرامات المياه تخطت 4 ملايين ونصف



ضرورة التقيد بشروط رخص مصادر المياه الجوفية



أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (196) مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها خلال العام الماضي 2023م.وذلك وفقاً لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1441/11/11هـ ولائحته التنفيذية.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الغرامات المالية للمخالفات بلغت (4,595,500) ريال، مشيرةً إلى أن معظم المخالفات تركزت على القيام بــ (حفر أو تعميق أو تنظيف آبار دون رخصة، واستخدام البئر لغير الغرض المرخَّص له، ومزاولة مهنة حفر الآبار دون رخصة، ومزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) ونقلها وتوزيعها بالصهاريج دون ترخيص).وأشارت إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المخالفات بـ (47) مخالفة، تلتها منطقة الجوف بـ (45) مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ (40) مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ (25) مخالفة، فيما أتت بقية المناطق بإجمالي (39) مخالفة.ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد والالتزام بشروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، امتثالًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وحفاظًا على مصادر المياه الجوفية والسطحية وتنظيم وحوكمة وترشيد استخداماتها، لضمان استدامتها لجميع الانشطة، حتى لا يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية بحقهم.