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مهلة 5 شهور للتنفيذ .. مزايا وخدمات لترقيم وتسجيل الإبل

الإبل 1
الإبل
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة خمسة أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا.اضافة اعلان

وأوضحت أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة "نما" الإلكترونية، داعية مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.

5 فوائد للترقيم:


وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل فيما يلي:

1- توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.

2- رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة.

3- يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة.

4- يُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني,.

5- ضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.

وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.

وأكدت أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.

ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt .

‏يُشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.

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