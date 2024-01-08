خطوات ورابط ترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا عبر منصة نما

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كشفت
وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها قررت منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة
5 أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا.
رابط ترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا عبر منصة نماوأوضحت
أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة "نما"
الإلكترونية عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
ودعت الوزارة، مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
فوائد
ترقيم الإبلوبينت
الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في الآتي:
1 - توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.
2 - رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة.
3 - يُمكّن التسجيل مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
4 - الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
5 - ويساعد الترقيم، مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
6 - تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
عقوبة
عدم نقل ملكية الإبلوأشارت
الوزارة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير
المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة
المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.