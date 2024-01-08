خطوات ورابط ترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا عبر منصة نما

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها قررت منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا. اضافة اعلان





رابط ترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا عبر منصة نما



فوائد ترقيم الإبل



عقوبة عدم نقل ملكية الإبل

