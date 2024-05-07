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تحذير عاجل من كتلة هوائية باردة متوقعة على الرياض وهذه المناطق بهذا الموعد

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كتلة هوائية
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حذر خبراء الأرصاد من كتلة هوائية باردة متوقعة على الرياض والمدينة وعدد من مناطق المملكة.

كتلة هوائية باردة متوقعة على هذه المناطقاضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر العديد من مناطق المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من مُعدلاتها المعتادة وهي مُندفعة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط ومن المُنتظر أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي.

انخفاض واضح على درجات الحرارة

ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وبشكل أقل القصيم والمدينة المنورة وشمال غرب الرياض.


ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المعتادة بقيم تتراوح ما بين 4-8 درجات مئوية، وبذلك يكون الطقس مُعتدل الحرارة في المناطق الشمالية وحتى حائل وحارًا في باقي المناطق.

مسار الكتلة الهوائية يوم الأربعاء والخميس

ويستمر تأثير ذات الكتلة الهوائية يوم غد الأربعاء مع ارتفاع نسبي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية ولكنها تبقى أبرد من مُعدلاتها المعتادة في مُعظم المناطق، بل وتميل إلى الانخفاض في مناطق القصيم والرياض والشرقية.


فيما تبدأ الكتلة الهوائية بمغادرة أجواء المملكة يوم الخميس بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية ولكن يزداد تأثيرها على منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.


الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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