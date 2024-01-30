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نائب أمير مكة يستعرض جاهزية الخدمات لشهر رمضان وموسم الحج

نائب أمير مكة
نائب أمير مكة
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية , اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض جاهزية الخدمات لشهر رمضان المبارك المقبل.اضافة اعلان

تم ذلك بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

جاهزية الخدمات لشهر رمضان وموسم الحج


 وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أهمية توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق بين الجهات , وصولاً لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله - مشددًا على ضرورة التطوير الدائم للخطط والأعمال من أجل التسيهل على قاصدي المسجد الحرام.

 وناقشت اللجنة استعدادات الجهات لموسم رمضان الذي يتوقع فيه تضاعف أعداد المعتمرين، كما جرى استعراض جاهزية الخدمات بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقته الاستيعابية، وما تم من أعمال لتهيئة مرافقه بجميع الخدمات التشغيلية والفنية التي تحقق الراحة للقاصدين والزوار.
 كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بالخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة التي سيتم الرفع بها للجنة الحج المركزية.

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