تحت رعاية خادم الحرمين.. تدشّين أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله. اضافة اعلان





البرنامج يستمر لمدة 4 أيام:



استضافة 13,550,000 مليون مسلم



ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج





تطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة:



وضع الخطط لزيادة أعداد الحجاج:

الارتقاء بخدمات الحج والعمرة:



ويعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير في جدة سوبر دوم.ولدى وصول سموه مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة رحب فيها بالضيوف في مهبط الوحي المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر، يشارك فيها ضيوف كرام من 80 دولة، حيث تم توقيع اتفاقية الحج لهذا العام 1445هـ معهم جميعاً.وأعلن الدكتور توفيق الربيعة عن استضافة 13,550,000 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة خلال العام 2023م، لتكون بذلك أكثر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة تاريخيًا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.وقال الربيعة: "إن استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات".وأشار إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج من (6) إلى (20) شركة تنافسية في موسم حج عام 1444هـ، وفي موسم حج هذا العام تم الترخيص لعدد أكبر، ليصبح إجمالي العدد أكثر من (35) شركة حج.وأضاف " لأول مرة في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة، تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرًا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة".وأكد أن الدول التي ليس لديها بعثات للحج، أطلقت الوزارة منصة "نسك" لخدمة الحجاج بشكل مباشر، حيث خدمت في عام 1444هـ (67) دولة، والتوسع في عدد من الدول لتخدم موسم حج هذا العام 1445هـ (126) دولة، ويستطيع الحاج اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.وأكد رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.بعدها شهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار والهيئة العامة للأوقاف، لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة مليارين وخمسمائة مليون ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.ثم شاهد سموه والحضور فيلماً بعنوان "كيوم ولدته أمه"، وعرض الرمل : الطريق إلى النُسك.وفي ختام الحفل، تسلّم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من معالي وزير الحج والعمرة، ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة "لبيتم " وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن عن فئة شركات حجاج الخارج، وبرنامج التميز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفئة الجهات الحكومية.بعد ذلك انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، حيث كشف وزير الحج والعمرة عن طموح الوزارة ووضع الخطط لزيادة أعداد الحجاج سنويًا، وأن تكون صحة وسلامة الحجيج هي الأولوية الأولى، والحج لمن استطاع إليه سبيلًا.من جانبه كشف معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، عن إطلاق تطبيق KSA Visa في ديسمبر من العام الماضي 2023، للتأشيرات الإلكترونية الذي سيسهم في تسهيل حصول الحجاج على تأشيراتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة السفارة.وبين أن إصدار التأشيرات الإلكترونية أسهم في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التأشيرات المزورة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكداً أن الوزارة تأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار وتعمل على معالجتها.بدوره أشار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالعزيزالدعيلج، إلى أن النقل الجوي هو أحد الممكنات الرئيسة لخدمات الحج والعمرة، إذ يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج، ويبدأ استقبال الحجاج من بداية شهر ذي القعدة، وتستمر خدمتهم حتى المغادرة، مؤكداً التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول.وأوضح معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بأن العمل الإنساني جزء من ثقافة العمل السعودي ومراعاة أن يكون هنالك جزء إنساني في جميع الخدمات المقدمة للحاج حيث يمثل الشاب السعودي المملكة خير تمثيل في ذلك.وأشار إلى وجود الخطط الاعتيادية ويتم إعداد خطة سنوية لحفظ النظام، بالشراكة مع الجهات الأمنية والعسكرية للتدخل في حال وجود حالة تستدعي نضوج الخطط الاعتيادية ومتابعتها وجودة إجراءاتها وتقيمها سنة بعد أخرى، مؤكداً بأن البعد الإنساني ضمن ركائز الخطط الأمنية.من جانبه، بيّن معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود أن القطاع غير الربحي يسهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكداً الحرص على الإصحاح البيئي في مكة والمشاعر المقدسة لضمن صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.وأشار إلى أن الأمانة قامت برش 250 ألف خيمة ودورة مياه خلال موسم الحج لضمان صحة البيئة، وتوفير 3,5 ملايين وجبة خلال مواسم الحج القادمة عبر التوسع في قطاع الإعاشة، والعمل على تكوين وصيانة الطرق حول المشاعر المقدسة لتسهيل عملية نقل الحجاج.يذكر أن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٤ تتواصل أعماله على مدى الأيام القادمة من خلال عقد حزمة من الجلسات وورش العمل لمناقشة مواضيع مثل: الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.