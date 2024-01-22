الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

نائب أمير مكة يوجه بمنع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال للترحيب به

نائب أمير مكة
نائب أمير مكة
أ أ
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وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بعدم إقامة حفلات أو جمع مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض خلال زيارته لمحافظات المنطقة.اضافة اعلان

توجيه نائب أمير مكة

وتضمن توجيه نائب أمير مكة، في برقية لمحافظي المنطقة، التأكيد على عدم إقامة أي مظاهر احتفالية أو وضع لوحات ترحيبية أو صور على الطرقات ومداخل المحافظات، كذلك عدم نشر إعلانات ترحيبية به في وسائل الإعلام المختلفة.

إدارة تعليم مكة

على جانب آخر، بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.

إدارة تعليم مكة تبدأ عملية فرز وترحيل المقررات الدراسية

وقررت إدارة التعليم بمكة تطبيق عملية الفرز والترحيل على جميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.
يأتي ذلك وفق خطة أعدتها مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.

خطة توزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس

وقالت الإدارة بأن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنيًا لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس.

وصول المقررات للمدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثالث
وتحرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمال وصولها قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بوقت كافي.

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