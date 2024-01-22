نائب أمير مكة يوجه بمنع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال للترحيب به

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وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بعدم إقامة حفلات أو جمع مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض خلال زيارته لمحافظات المنطقة. اضافة اعلان





توجيه نائب أمير مكة



إدارة تعليم مكة



إدارة تعليم مكة تبدأ عملية فرز وترحيل المقررات الدراسية



خطة توزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس



وتضمن توجيه نائب أمير مكة، في برقية لمحافظي المنطقة، التأكيد على عدم إقامة أي مظاهر احتفالية أو وضع لوحات ترحيبية أو صور على الطرقات ومداخل المحافظات، كذلك عدم نشر إعلانات ترحيبية به في وسائل الإعلام المختلفة.على جانب آخر، بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.وقررت إدارة التعليم بمكة تطبيق عملية الفرز والترحيل على جميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.يأتي ذلك وفق خطة أعدتها مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.وقالت الإدارة بأن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنيًا لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس.وصول المقررات للمدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثالثوتحرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمال وصولها قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بوقت كافي.