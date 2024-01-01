بالفيديو.. ضبط 43 كيلوجرام من "الشبو" في منفذ "الربع الخالي"

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. اضافة اعلان





43 كيلوجرام من مخدر الشبو







الإبلاغ عن عمليات التهريب

