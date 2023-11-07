منح 3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي اعتماد "سباهي"

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نجح تجمع القصيم الصحي في تحقيق إنجازات جديدة تمثلت في حصول كل من مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة على شهادة تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي". اضافة اعلان





مستشفى ضربة العام

وأوضح التجمع أن هذه الاعتمادات الـ 3 تضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة المحققة في جوانب تنفيذ خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.



شهادات الاعتماد



وأشار إلى أن منح شهادات الاعتماد للمنشآت الصحية التابعة للتجمع يشير إلى مدى الالتزام بتوفير معايير الجودة والسلامة عند تقديم الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل كافة مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.



وأضاف أن هذا الأمر يسهم في تعزيز ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما حصلت مستشفى ضرية العام على الاعتماد، وذلك بعد اجتياز المستشفيات الـ 3 لمرحلة الفحص والتقييم الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات الجودة اللازمة لتقديم الرعاية الطبية وسلامة المرضى وفقاً للائحة وضوابط منح الاعتماد.