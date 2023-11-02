تجري أنهارًا.. شاهد جريان السيول مع أمطار غزيرة بالقصيم

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة، وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة القصيم. اضافة اعلان





سيول وادي الرمة قرب الشقران شمال غرب

غرب

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | ابراهيم المناور

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. pic.twitter.com/bLfyBWUZm8 🔴 فيديوسيول وادي الرمة قرب الشقران شمال غرب #عقلة_الصقور غرب #القصيم_الان الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ابراهيم المناور November 2, 2023



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جرت السيول، سيول شعبان الدليمية والسيح ووادي الرمة قرب الشقران شمال غرب عقلة الصقور بالقصيم.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.



سيول شعبان الدليمية والسيح غرب

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | حمد السحيباني

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. pic.twitter.com/RdDFFkG7xh 🔴 فيديوسيول شعبان الدليمية والسيح غرب #القصيم_الان الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | حمد السحيباني November 2, 2023

رياح نشطة وأمطار رعدية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.