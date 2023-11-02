تجري أنهارًا.. شاهد جريان السيول مع أمطار غزيرة بالقصيم

استمرارًا للحالة
المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة، وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة القصيم.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 2, 2023
سيول وادي الرمة قرب الشقران شمال غرب #عقلة_الصقور
غرب #القصيم_الان
الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | ابراهيم المناور
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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جرت السيول، سيول شعبان الدليمية والسيح ووادي الرمة قرب الشقران شمال غرب عقلة الصقور بالقصيم.
أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة
ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 2, 2023
سيول شعبان الدليمية والسيح غرب #القصيم_الان
الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | حمد السحيباني
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. pic.twitter.com/RdDFFkG7xh