إعلانات مشبوهة.. متحدث "الأرصاد" ينفي الإعلان عن أي وظائف

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نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ إعلان المركز عن أيّ وظائف في الفترة الحالية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها.

وعلى حسابه في منصة إكس، أكد القحطاني أنه لم يُعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية، محذرًا من التعامل مع الإعلانات المشبوهة.

وأضاف أنه يطالب الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للمركز، وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.