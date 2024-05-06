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ردًا على مزاعم توفير 750 وظيفة شاغرة

إعلانات مشبوهة.. متحدث "الأرصاد" ينفي الإعلان عن أي وظائف

مركز الارصاد الوطني
مركز الأرصاد
أ أ
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نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ إعلان المركز عن أيّ وظائف في الفترة الحالية، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها.اضافة اعلان
وعلى حسابه في منصة إكس، أكد القحطاني أنه لم يُعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية، محذرًا من التعامل مع الإعلانات المشبوهة.
وأضاف أنه يطالب الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للمركز، وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 


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