هطول أمطار على منطقة القصيم (فيديو)

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هطلت أمطار على منطقة القصيم، في الساعات الأولى من
صباح اليوم الثلاثاء، من خفيفة إلى متوسطة.
أمطار على بريدة وبعض المحافظاتوشملت الأمطار مدينة بريدة وأجزاء متفرقة من محافظات
ومراكز المنطقة.
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جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
بريدة الان pic.twitter.com/OZe4MbvTi9— اخبار القصيم (@news_qassm) October 31, 2023
رياح وصواعق رعدية في منطقة المدينةوكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله، تضمن هطول أمطار خفيفة.
وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وبدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.
أمطار وسيول وصواعق رعدية كما أصدر
المركز تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه
انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات الحناكية والمهد وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.