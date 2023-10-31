الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هطول أمطار على منطقة القصيم (فيديو)

أمطار على القصيم
أمطار على منطقة القصيم
أ أ

هطلت أمطار على منطقة القصيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من خفيفة إلى متوسطة.

أمطار على بريدة وبعض المحافظاتاضافة اعلان

وشملت الأمطار مدينة بريدة وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

رياح وصواعق رعدية في منطقة المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله، تضمن هطول أمطار خفيفة.
وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وبدر ووادي الفرع.
 وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

أمطار وسيول وصواعق رعدية

 كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات الحناكية والمهد وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

مطار الملك خالد
1:57 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

هيئة الزكاة
1:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة

مواقيت الصلاة
1:06 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الثلاثاء 16 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

اقرأ أيضا

تحويل الدراسة عن بعد في جازان وعسير وبيشة.. غدا

"الجوازات" تطلق ختم "استثمر في الصحة" تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2023.

التأمينات توضح المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض "ساند"

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارةٍ رسمية

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في مواطن بمكة وتأمين صحي مجاني

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

أمطار المملكة 4:43 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مناطق المدينة والقصيم والرياض

سحب رعدية ممطرة 7:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق

أمطار المملكة 2 7:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا على 9 مناطق بالمملكة

اقرأ أيضا

سيول مكة -امطار
8:40 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم وأمطارا في حائل

مساند
8:10 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح من جيبوتي وما هي الإجراءات؟ مساند يوضح

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
7:59 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

القالب العام
7:48 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

5 نصائح مهمة من المرور لقائدي المركبات مع استمرار الحالة المطرية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة
4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

ساعة شاومي للأطفال
3:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

مطار الملك خالد
1:57 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

هيئة الزكاة
1:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة

مواقيت الصلاة
1:06 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الثلاثاء 16 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

تعليم جازان
11:13 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تحويل الدراسة عن بعد في جازان وعسير وبيشة.. غدا