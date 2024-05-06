لهذا السبب.. انخفاض العواصف الغبارية في إبريل

كشف
المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية م. جمعان القحطاني، أن
شهر إبريل سجل انخفاضًا في العواصف الغبارية بـ 60% عن المعدل خلال الـ 20 سنة
الماضية.
وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الوطني للتشجير بالرياض، أنه بسبب اهتمام المملكة بالتشجير فقد سجلت المؤشرات الأخيرة عاصفة وحيدة، مع انخفاض ملحوظ في العواصف الغبارية الناتجة عن الرياح السطحية النشطة.
انطلاق
الملتقى الوطني للتشجير بالرياض وانطلقت
اليوم، فعاليات "الملتقى الوطني للتشجير" في نسخته الأولى، برعاية وزير
البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور وزير
الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعددٍ من أصحاب
المعالي الوزراء، وينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
بالرياض، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محليًا وإقليميًا
ودوليًا.
المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية م. جمعان القحطاني: شهر أبريل سجل انخفاضا في العواصف الغبارية بـ 60% عن المعدل خلال الـ 20 سنة الماضية#الملتقى_الوطني_للتشجير #الإخبارية pic.twitter.com/O1eTYopnpI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2024