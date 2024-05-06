لهذا السبب.. انخفاض العواصف الغبارية في إبريل

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كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية م. جمعان القحطاني، أن شهر إبريل سجل انخفاضًا في العواصف الغبارية بـ 60% عن المعدل خلال الـ 20 سنة الماضية.

وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الوطني للتشجير بالرياض، أنه بسبب اهتمام المملكة بالتشجير فقد سجلت المؤشرات الأخيرة عاصفة وحيدة، مع انخفاض ملحوظ في العواصف الغبارية الناتجة عن الرياح السطحية النشطة.







انطلاق الملتقى الوطني للتشجير بالرياض



#الإخبارية pic.twitter.com/O1eTYopnpI المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية م. جمعان القحطاني: شهر أبريل سجل انخفاضا في العواصف الغبارية بـ 60% عن المعدل خلال الـ 20 سنة الماضية #الملتقى_الوطني_للتشجير May 6, 2024

مشاريع متنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي



وانطلقت اليوم، فعاليات "الملتقى الوطني للتشجير" في نسخته الأولى، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، وينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محليًا وإقليميًا ودوليًا.ويناقش الملتقى على مدى يومين، في جلسات حوارية يشارك فيها عددٌ من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، بحضور عددٍ من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير، والدروس المستفادة من مجموعة متنوعة من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب بحث عوامل تمكين التشجير، وتمكين مشاركة المجتمع والحلول التقنية والفنية لتحقيق النجاح، إضافة إلى تسليط الضوء على نماذج ناجحة في مجال التشجير، والفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع.