مساعد وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني

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شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني لعام 1445 هـ، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج. اضافة اعلان



جاء ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،





الدورة التدريبية

ومؤخرا حققت وزارة الداخلية- ممثلةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات- جائزة المركز الأول لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي ما أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات لعام 2023.





رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات:





جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الـ (37) لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، المنعقدة أعماله في عمّان والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.





مكافحة المخدرات:





وسلّم معالي وزير الداخلية الأردني مازن بن عبدالله الفرايه، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الجائزة لمساعد مدير عام مكافحة المخدرات للعمليات اللواء تركي عبدالعزيز الهزاني.





5 قطاعات:





في وقت سابق، شاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التمرين التعبوي المشترك لـ 5 قطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93».





وتأتي المشاركة بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والحلول التقنية والمعدات والتجهيزات، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.





صقل الخبرات الأمنية للمشاركين



ويهدف «تمرين93» إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.





تنوع التدريب العملياتي



ويشهد "تمرين 93" تنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وفقا لصحيفة "مكة".





دعم قدرات المكافحة بنظام "واعي"



وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد دعمت إمكاناتها بنظام "واعي" لتطوير القدرات والاستشارات بالأمن السيبراني، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بمقر المديرية بالرياض.





تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني



ويسهل "واعي" إجراءات العمل ويدعم خطط التحول الرقمي الآمن، ويطور البنية التحتية للأمن السيبراني، ويؤهل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني ويرفع جودة الأعمال ومخرجاتها، ويوعي بالمخاطر.





















وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية في جميع المجالات.