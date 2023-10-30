الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مناطق المدينة والقصيم والرياض

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نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية، على محافظات العلا والعيص والمدينة ووادي الفرع. اضافة اعلان

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.









منطقة القصيم





منطقة الرياض



كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة القصيم، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 مساء الأحد وتستمر حتى الساعة 8 صباح الاثنين.ونبه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، درما، مرات.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 3 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.