مع عودة الطلاب للدراسة.. "الحصيني" يُبشر بأجواء دافئة وسط النهار وارتفاع نسبي للحرارة

أ أ

مع انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلاب للدراسة، بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء دافئة وسط النهار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. اضافة اعلان





الحصيني يُبشر بأجواء دافئة وسط النهار



انخفاض درجات الحرارة مساءً



أمطار ورياح سطحية نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، فإنه يتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة ويتراوح هذا الارتفاع ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.وأضاف أنه يتوقع أن يطرأ مساء اليوم انخفاض تدريجي وملموس، وتبقى درجات الحرارة في باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.كما توقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.