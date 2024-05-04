حرس الحدود: إحباط تهريب 160 كيلوجرام "قات" بجازان

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 160 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



ضبط مواطن بالجوف:



إحباط تهريب 449 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

