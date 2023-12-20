الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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خبير طقس يُحذر من أجواء الكتلة القطبية الباردة وانخفاض الحرارة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار أجواء الكتلة القطبية الباردة مع انخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة.

كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على أجواء المملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن معظم مناطق المملكة لازالت ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على الأجواء مع حرارة منخفضة، وأجواء باردة على معظم الأنحاء.



درجة التجميد واحد فوق الصفر شمال المملكة 

وأضاف أن الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر سجل أجواءً معتدلة، وأن محافظة طريف شمال المملكة اقتربت فجر اليوم من درجة التجمد درجة واحدة فوق الصفر، وهي أقل حرارة سجلت في المملكة، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى سجلت قريب منها خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى، أو المرتفعات الجبلية مع فرصة تشكل الصقيع.
وبين أن العاصمة الرياض سجلت 7 درجات مئوية للمرة الثانية منذ دخول فصل الشتاء هذا العام ، وأن أعلى حرارة سجلتها جدة 26 درجة مئوية.


حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع

وأشار إلى أنه لازال الاستقرار الجوي هو السائد على أجواء المملكة، مبشرًا بحالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع.

طقس مستقر مع تكوّن الضباب صباحًا

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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في حين يكون الطقس مستقرًا على بقية مناطق المملكة.

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