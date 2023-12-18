عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: حالة مطرية من الجمعة إلى الأربعاء على هذه المناطق

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة ابتداءً من الجمعة وحتى الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة. اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النموذج العددي بالمملكة يبّين توقعات هطول الأمطار -بمشيئة الله-من يوم الجمعة المقبل وحتى الأربعاء.





حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



وأضاف أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح النشطة وانخفاض درجات الحرارة، على مناطق مكة المكرمة "القنفذة" والمدينة المنورة وحائل والرياض والجوف "سكاكا" والشرقية "بريدة"، والحدود الشمالية "عرعر" والباحة وعسير "أبها"، وجازان.فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من كتلة قطبية باردة متوقعة على معظم مناطق المملكة.





منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع



طقس مستقر على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



كما توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف هذا الأسبوع.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة





1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء

2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف

3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين

4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق

5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان

6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق

7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة

8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل

9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا

🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

