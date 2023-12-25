الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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شتاء قارص.. "الحصيني" يكشف موعد انتهاء المربعانية وبداية الشبط

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شتاء قارص
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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن موعد انتهاء المربعانية وبداية الشبط محذرًا من شتاء قارص وأجواء باردة على مناطق المملكة.اضافة اعلان

متى تنتهي المربعانية؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأجواء لا زالت في بداية الشتاء، وأن المربعانية تنتهي في 14 يناير، وتكون بداية الشبط في 15 يناير، وهو موسم الصقيع وهبوب رياح أصلها قطبي اوسيبيري.


باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر

وأضاف أن بداية العقارب في 10 فبراير فيما ينتهي الشتاء فلكيًا يوم 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأنه باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر تقريبًا.

أجواء باردة على معظم الأنحاء

وبين أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الاثنين باردة على معظم المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.


حالة جوية ممطرة على هذه المناطق

وأشار إلى أن الحالة الجوية الممطرة السادسة، عبارة عن سحب ممطرة بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وأنه وفقًا للنماذج العددية للطقس لازالت فرصة الامطار متوقعة وهي متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.


حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة ومناطق المملكة

ونوه إلى أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

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