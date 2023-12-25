شتاء قارص.. "الحصيني" يكشف موعد انتهاء المربعانية وبداية الشبط

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن موعد انتهاء المربعانية وبداية الشبط محذرًا من شتاء قارص وأجواء باردة على مناطق المملكة. اضافة اعلان





متى تنتهي المربعانية؟



باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر



أجواء باردة على معظم الأنحاء



حالة جوية ممطرة على هذه المناطق



سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية



حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة ومناطق المملكة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأجواء لا زالت في بداية الشتاء، وأن المربعانية تنتهي في 14 يناير، وتكون بداية الشبط في 15 يناير، وهو موسم الصقيع وهبوب رياح أصلها قطبي اوسيبيري.وأضاف أن بداية العقارب في 10 فبراير فيما ينتهي الشتاء فلكيًا يوم 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأنه باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر تقريبًا.وبين أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الاثنين باردة على معظم المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.وأشار إلى أن الحالة الجوية الممطرة السادسة، عبارة عن سحب ممطرة بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وأنه وفقًا للنماذج العددية للطقس لازالت فرصة الامطار متوقعة وهي متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.ونوه إلى أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.