مختصون: 3 مكاسب من وراء تخفيض تكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من 6 دول. اضافة اعلان





تخفيض أسعار العمالة المنزلية من 6 دول



تخفيض يردع السماسرة ويخدم الأسرة السعودية



رفع جاذبية سوق العمل في المملكة





جاذبية تجويد قطاع الاستقدام



3 مكاسب لتخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية



وخفضت تكاليف الاستقدام من الفلبين: من 14,700 ريال إلى 15,900 ريال. ولسريلانكا: من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال، ولبنجلاديش: من 11,750 ريالاً إلى 13,000 ريال، ولكينيا: من 9,000 ريال إلى 10,870 ريالاً، ولأوغندا: من 8,300 ريال إلى 9,500 ريال، ولإثيوبيا: من 5,900 ريال إلى 6,900 ريال.وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة التجارة السابق، يحيي حسن آل مقبول: "إن هذه الخطوة التي تضع سقفًا أعلى لتكاليف الاستقدام من هذه الدول مفيدة وجيدة وتخدم الأسر السعودية.وأضاف، جاءت هذه الخطوة في توقيت مناسب وملائم قبيل شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على العمالة المنزلية بسبب الالتزامات العائلية الكبيرة لبعض الأسر.وتابع، هذا التخفيض يحجم بشكل كبير الممارسات الخاطئة التي تمارس في أوقات ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية وتسد الباب أمام السماسرة والمخالفين.وأكد يحي آل مقبول: أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حققت نجاحات كبيرة فيما يخص تنظيم سوق العمل بالمملكة وتمكنت بفضل اللوائح المستحدثة التي تضمن الحقوق وتنظم العمل من رفع جاذبية سوق العمل بالمملكة.وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس بشكل إيجابي على تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المناسبة والملائمة من مختلف الدول المصدرة لها.وأشاد المحلل الاقتصادي الدكتور، سالم باعجاجة، بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسعيها المستمر لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته وتجويد قطاع الاستقدام.وأكد على أن سوق العمل السعودي بات أكثر جاذبية وأصبح مفضلاً من قبل الدول المصدرة لليد العاملة بفضل التحسينات التي استحدثت لتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة.1ـ القضاء على السماسرة والمخالفين.2ـ خدمة الأسر السعودية.3ـ رفع جاذبية سوق العمل في المملكة.