عاجل.. تنبيه مهم من الموارد البشرية حال ارتكاب هذه المخالفة

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى بشأن عمل موظف رجل في أحد المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية.





شكاوى مستفيدي الموارد البشرية اضافة اعلان



أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب العمل معرفة تفاصيل رخص الموظفين من خلال قائمة الموظفين.

وأجابت الوزارة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين : "بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد من خلال الرابط التالي:- الابستور : (اضغط هنا ).- الاندرويد : ( اضغط هنا ).وفي وقت سابق،





الاطلاع على تفاصيل رخصته عبر "قوى"



إصدار رخصة العمل لغير المواطنين



ما تكلفة رخص العمل؟



كيفية إصدار أو تجديد رخصة العمل



وأكدت الوزارة على أنه يمكن للموظف معرفة تفاصيل رخصته من خلال حسابه الشخصي في قوى.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "إذ كان باقي على رخصة العمل 6 أشهر هل أقدر أجددها؟في حال قمت بتوظيف أشخاص غير مواطنين، يتوجب عليك إصدار رخصة عمل في غضون 90 يوماً من وصولهم إلى المملكة.وتعتبر هي الخطوة الأولى ومتطلب رئيس للحصول على رقم الإقامة (تصريح إقامة) لغير المواطنين.ويمكنك تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال خدمة رخص العمل عبر منصة قوى.رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر، بعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم على حسب قائمة التسعير أدناه:100 ر.س سنوياً لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائماً.700 ريال شهرياً لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين.800 ريال شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.يمكنك إصدار رخصة العمل غير السعودي بعد الحصول على رقم الحدود الخاص به عند دخوله للمملكة بتأشيرة العمل الدائمة.

لإصدار الرخصة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1ـ تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال.

2ـ الذهاب إلى صفحة الخدمات وتحديد رخص العمل.

3ـ اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل في الجزء العلوي على يمين الصفحة.

4ـ حدد الموظف (أو الموظفين) الذي ترغب في إصدار رخصة العمل الخاصة به باختيار مربع الاختيار المجاور لأسماء الموظفين، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.





اختيار فترة الصلاحية وفقًا لمهنة الموظف



كم مدة صلاحية رخص العمل؟



5ـ اختيار فترة الصلاحية لكل رخصة عمل - 3، 6، 9، أو 12 شهرًا، وفقًا لمهنة الموظف واحتياجات عملك.6ـ استعراض تفاصيل الرسوم لكل من رخص العمل المطلوبة والمنتهية صلاحيتها إذا كان ذلك مطلوبًا.ـ مراجعة ملخص الطلب والدفع.7ـ بمجرد الانتهاء من المراجعة، حدد طريقة الدفع - إما عبر محفظة قوى أو رقم سداد – وحدد مربع الاختيار المجاور لشروط وأحكام منصة قوى.8ـ تأكيد الدفع.يمكن أن تكون رخص العمل صالحة لفترة مختارة: 3، 6، 9 أو 12 شهراً، بالإضافة إلى ذلك بعض المهن تحدد فترة صلاحيتها، ويمكنك فقط تحديد الفترة المصرح بها للتجديد.