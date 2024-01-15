عاجل.. "الأسعار والأسماء".. 6 دول تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية منها

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خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وإثيوبيا.
6 دول تم تخفيض سعر الاستقدام منها:
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
1- الفلبين15,900 ريال
14,700 ريال
2- سيريلانكا15,000 ريال
13,800 ريال
3- بنجلاديش13,000 ريال
11,750 ريال
4- كينيا10,870 ريال
9,000 ريال
5- أوغندا9,500 ريال
8,300 ريال
6- أثيوبيا6,900 ريال
5,900 ريال
وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها،
إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".