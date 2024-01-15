عاجل.. "الأسعار والأسماء".. 6 دول تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية منها

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خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وإثيوبيا. اضافة اعلان





6 دول تم تخفيض سعر الاستقدام منها:



1- الفلبين



2- سيريلانكا



3- بنجلاديش



4- كينيا



5- أوغندا



6- أثيوبيا



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:15,900 ريال14,700 ريال15,000 ريال13,800 ريال13,000 ريال11,750 ريال10,870 ريال9,000 ريال9,500 ريال8,300 ريال6,900 ريال5,900 ريالوجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها،إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".