اعتماد 30 مركزًا للفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة

أ أ

حصل أكثر من 30 مركز فحص تابع لشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات على الاعتماد السعودي، وذلك في مجال اعتماد جهات التفتيش وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020.

وبهذه المناسبة، استقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، الرئيس التنفيذي لشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات المهندس سطام بن عبداللطيف الحزامي والوفد المرافق له.



جودة الخدمات



وجاء اعتماد مراكز الفحص التابعة للشركة إيمانًا بأهمية تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير موثوقة ودقيقة، وبوجود ممارسات ملائمة وتوافر لبيئة مناسبة للاختبارات، مما يسهم في ضمان وسلامة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.ويسعى الاعتماد السعودي إلى تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، إضافةً إلى تشجيع جهات تقويم المطابقة على الالتزام بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وزيادة ثقة المستهلك بها.