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بالفيديو.. أمطار غزيرة غرب الأفلاج وسيول في البديع

سيول
أمطار وسيول بالأفلاج
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض، وتحديدا على محافظة الأفلاج، خلال الساعات القليلة الماضية.اضافة اعلان

أمطار وسيول بالأفلاج

ووثق مقطع فيديو جريان وتدفق السيول في أحياء البديع جنوب الأفلاج، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.
كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة غرب محافظة الأفلاج، جعلها الله أمطار خير وبركة، وسط توقعات بهطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

أما عن حالة الطقس اليوم، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم ، حائل.

حالة الخليج العربي

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
 شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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