الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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عاجل.. مساند تكشف عن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند

مساند
مساند
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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسارات وتساؤلات بشأن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند.

تحديد راتب العمالة المنزليةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أجر العمالة المنلزية في حالة الاستقدام من تايلاند.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866".

تخفيض سقف تكاليف الاستقدام لـ العمالة المنزلية


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.


تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 

وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

أسعار استقدام العمالة المنزلية

 ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
 الفلبين
 15,900 ريال
 14,700 ريال
 
 سيريلانكا
 15,000 ريال
 13,800 ريال
 
 بنجلاديش
 13,000 ريال
 11,750 ريال
 
 كينيا
 10,870 ريال
 9,000 ريال
 
 أوغندا
 9,500 ريال
 8,300 ريال
 
 أثيوبيا
 6,900 ريال
 5,900 ريال

الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات

 ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات  العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
 يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية،  وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".

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