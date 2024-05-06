مدني الرياض يخمد حريقاً في منزل بحي القيروان

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أعلن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في منزل بحي القيروان، ولا إصابات.





أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



تقلبات جوية وأمطار وجريان السيول



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار











وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.وأوضحت أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.