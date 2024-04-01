لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت سيول وادي دوقة بالطرق والمركبات في تهامة الباحة؟

أ أ
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
المتدفقة وجرفت الطرق والمركبات مع تساقط أمطار غزيرة بتهامة الباحة.
سيل
وادي دوقة من فوق الخط في قلوة بتهامة الباحةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرف سيل وادي دوقة المركبات
من فوق الخط في قلوة بتهامة الباحة، مع تقلبات وطقس غير مستقر.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
🔴— طقس (@tqqs) March 31, 2024
سيل وادي دوقة من فوق الخط في قلوة بتهامة #الباحة
الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ
31 مــارس 2024م
متداول
.
. pic.twitter.com/e5YEBXRCTB