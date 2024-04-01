لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت سيول وادي دوقة بالطرق والمركبات في تهامة الباحة؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة وجرفت الطرق والمركبات مع تساقط أمطار غزيرة بتهامة الباحة.





سيل وادي دوقة من فوق الخط في قلوة بتهامة الباحة



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد





سيل وادي دوقة من فوق الخط في قلوة بتهامة

الأحد ٢١

31 مــارس 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/e5YEBXRCTB سيل وادي دوقة من فوق الخط في قلوة بتهامة #الباحة الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ31 مــارس 2024ممتداول March 31, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرف سيل وادي دوقة المركبات من فوق الخط في قلوة بتهامة الباحة، مع تقلبات وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.