بالشرقية.. مشاهد من الأمطار الغزيرة على جنوب بريدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت أمطار غزيرة على محافظة بريدة بالمنطقة الشرقية.





مشاهد من الأمطار الغزيرة على جنوب بريدة



وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.





أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



أمطار ورياح وبرد على 8 مناطق



رياح تؤثر في مدى الرؤية على 3 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.