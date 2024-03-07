بالشرقية.. مشاهد من الأمطار الغزيرة على جنوب بريدة

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
أمطار غزيرة على محافظة بريدة بالمنطقة الشرقية.
مشاهد
من الأمطار الغزيرة على جنوب بريدةوأظهرت
مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لأمطار غزيرة أدت
لجريان السيول وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
من امطار جنوب #بريده س ١١.٠٠ م الاربعاء ٢٥ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2024
عضو المجموعة ابوعلي الجردان pic.twitter.com/94qLcNJ44j
أمطار
ورياح وبرد على 8 مناطقوأضاف
أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك
المناطق.
رياح
تؤثر في مدى الرؤية على 3 مناطقكما
تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
من امطار جنوب #بريده س ١١.٠٠ م الاربعاء ٢٥ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 6, 2024
عضو المجموعة ابوعلي الجردان pic.twitter.com/94qLcNJ44j