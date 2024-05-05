الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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وزير العدل: قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير

وزير العدل
وزير العدل
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ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقطاع العدلي.اضافة اعلان

تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره:

وأشار الدكتور الصمعاني، خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض اليوم (الأحد)، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
وأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطوراً وجودة وسرعة ودقة؛ بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية السعودية 2030.
وشدد وزير العدل، على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، مؤكداً أهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.

المؤتمر الدولي للتدريب القضائي:

 وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي؛ إقامة (المؤتمر الدولي للتدريب القضائي) بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 7 من شهر مايو الجاري.
يأتي ذلك بمشاركة عددٍ من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.

مستقبل التدريب القضائي والعدلي

 ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي"، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.

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