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صحيفة تواصل الالكترونية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد..

وصول التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة إلى الرياض

التوأم الفلبيني
التوأم الفلبيني
أ أ
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وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة يوسف برفقة ذويهم، قادمين من جمهورية الفلبين عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الصحة.اضافة اعلان

وصول التوأم الفلبيني إلى الرياض:


يأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله –
و نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، مبينًا أن البرنامج يشكل علامة فارقة بمجاله على الصعيد الدولي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة للارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا.
وأعرب ذوو التوأم الفلبيني" أكيزا وعائشة" عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الأمن والأمان.

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