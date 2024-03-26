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إنذار مبكر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وسيول وتقلبات على هذه المناطق حتى الخميس

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عقيل العقيل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين من حالة مطرية واسعة تبدأ الخميس وتشمل معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

تحذير من حالة مطرية تبدأ الخميس

وفي تصريحات لـ"الإخبارية" حذر محلل الطقس بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام.


وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول ورياح هابطة وزخات للبرد.

أمطار على مكة والمدينة والرياض

وأوضح أن الأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض ونجران وتتسع لتشمل معظم الأنحاء.
وبين أن الحالة تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك".
ونبه لخطر جريان السيول وتجمعاتها، مع تحذيرات أكيدة من تكون السحب الركامية مع الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.


وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية

كما رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

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