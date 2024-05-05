بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق الرياض القصيم السريع وغرب شقراء

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وثق مقطع فيديو متداول، هطور أمطار غزيرة على طريق الرياض القصيم السريع، مساء اليوم الأحد، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.



أمطار على طريق الرياض القصيم



أمطار على الرياض والأحساء



🔴 متداول

امطار طريق_الرياض_القصيم السريع قرب خطامة #سدير

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

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امطار غزيرة على لبخة

جنوب غرب #شقراء

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/qfzknkvSYW — طقس (@tqqs) May 5, 2024

ووثق المقطع، أجواء ماطرة على طريق الرياض القصيم السريع، فيما بادرت المركبات على الطريق لإبطاء حركة السير لتفادي تأثير الحالة المطرية الغزيرة.فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة غرب شقراء في منطقة الرياض.كذلك هطلت اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ومهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.في سياق متصل نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من الأحد - بمشيئة الله تعالى - من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، وضرما، وثادق، ومرات.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.كذلك نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.