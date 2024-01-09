لأول مرة بالمنطقة الشرقية .. نجاح جراحة معقدة بالقلب لطفلة عمرها 3 سنوات

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أجرى فريق طبي في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، جراحة معقدة لأول مرة في المنطقة الشرقية، لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات، كانت تعاني من مرض خلقي مركّب بالقلب. اضافة اعلان





الطفلة عانت من تشوه كامل في وضع الشرايين الكبرى:



إنقاذ الطفلة بعملية معقدة تطلبت جهدا كبيرا



البداية مع استقبال الفريق المعالج في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، الحالة بعد تحويلها من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث كانت تعاني من تشوه كامل في وضع الشرايين الكبرى، مع وجود ثقب كبير في الأذينين الأيمن والأيسر، وضيق شديد في مخرج البطين الأيسر والصمام الرئوي، مما كان يعرّض حياتها للخطر.قرر الفريق الطبي إجراء عملية ”Nikaidoh“ للطفلة، وهي عملية معقدة تتطلب مهارة ودقة عالية، حيث يتم فيها إعادة ترتيب الشرايين الكبرى في القلب، وتركيب وصلة بين البطين الأيمن والشريان الرئوي. وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى في حالة صحية جيدة.ويعد إجراء هذه العملية المعقدة الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال الرعاية الصحية.وأعربت أسرة الطفلة عن شكرها وتقديرها للفريق الطبي الذي أجرى العملية، مؤكدين أن هذه العملية أنقذت حياة ابنتهم.