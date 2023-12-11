الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 6.37.45 PM
غرفة المدينة المنورة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر وظائف مُتعددة بالقطاع الخاص بمدينة الرياض (رواتب تصل 9000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
اضافة اعلان

الوظائف:


1- أخصائي تسويق الكتروني.
2- فني ميكانيكا (راتب يصل 9,000 ريال).
3- موظف موارد بشرية (راتب يصل 9,000 ريال).
4- فني كهرباء (راتب يصل 5,000 ريال).
5- فني تكييف (راتب يصل 5,000 ريال).

التخصصات المطلوبة:


- التخصصات الإدارية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات الفنية.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي مع إمكانية اختيار المدن والمناطق التالية:
اضغط هنا

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا


في وقت سابق، انتهت انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة للدورة الـ15، للفترة من ١٤٤٥-١٤٤٩هـ، بفوز 6  مرشحين.

الفائزون في انتخابات غرفة المدينة


وحسب – عكاظ- فقد فاز كل من نايف بن عودة الحربي الحاصل على 2244 صوتاً، ونايف بن مبيريك الجابري بإجمالي 1511 صوتاً، وعصام بن سالم الهلالي 1468 صوتاً، وعبدالله بن محمد النزاوي 1326 صوتاً، وخالد بن رويفد الصاعدي 1284 صوتاً، وحازم بن عبدالله الصقيري 1272 صوتاً.

وبلغ عدد المصوتين حتى ساعتين قبل إعلان النتائج عند الساعة 7 مساء اليوم (الأربعاء) 7418، في حين بلغ عدد الأصوات للمرشحين 15747 صوتاً، وبدأ استقبال أصوات الناخبين منذ صباح الاثنين 4 ديسمبر، حتى مساء اليوم 6 ديسمبر.

اقرأ أيضا

وزارة الموارد البشرية
2:28 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إلزام المنشآت بقناة لاستقبال شكاوى العملاء.. تفاصيل العقوبات بحق المخالفين

وزارة التعليم
2:16 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

خطة شاملة.. إسناد تشغيل المدارس لشركة تطوير العام المقبل

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.45.13 PM
2:04 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. والدة المفقود راكان المطيري تروي قصة اختفائه قبل 7 سنوات .. وسر تركها للرياض (فيديو)

WhatsApp Image 2023-12-11 at 12.27.09 AM
1:30 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار كثيفة على حي المرجان بجدة (فيديو متداول)

اقرأ أيضا

الإثنين 27 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الرياض

عاجل.. تحذير من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مدارس الغايل

حرس الحدود يحبط تهريب 140 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان

إنذار أحمر على تبوك وتحذير من الدفاع المدني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القطار الهيدروجيني 2:02 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"تجربة فريدة ومميزة".. مواعيد قطار الدمام وأسعار التذاكر

وزارة الدفاع 1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

أمانة الرياض 2:14 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

أمانة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق "مدينتي"

ظام فارس 4:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

اقرأ أيضا

أهم 10
10:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

أمطار مكة
9:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنذار من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: صواعق رعدية وأمطار وسيول

السديس
9:08 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"الشؤون الدينية بالحرمين" تدشن مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.35.42 PM
8:43 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنجاز جديد .. فريق بحثي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 6.37.45 PM
3:00 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة

وزارة الموارد البشرية
2:28 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إلزام المنشآت بقناة لاستقبال شكاوى العملاء.. تفاصيل العقوبات بحق المخالفين

وزارة التعليم
2:16 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

خطة شاملة.. إسناد تشغيل المدارس لشركة تطوير العام المقبل

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.45.13 PM
2:04 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. والدة المفقود راكان المطيري تروي قصة اختفائه قبل 7 سنوات .. وسر تركها للرياض (فيديو)

مواقيت الصلاة
1:23 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الإثنين 27 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الرياض

الدفاع-المدني
1:01 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل