عاجل.. رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة

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الفائزون في انتخابات غرفة المدينة



أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر وظائف مُتعددة بالقطاع الخاص بمدينة الرياض (رواتب تصل 9000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.1- أخصائي تسويق الكتروني.2- فني ميكانيكا (راتب يصل 9,000 ريال).3- موظف موارد بشرية (راتب يصل 9,000 ريال).4- فني كهرباء (راتب يصل 5,000 ريال).5- فني تكييف (راتب يصل 5,000 ريال).- التخصصات الإدارية.- التخصصات الهندسية.- التخصصات الفنية.طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي مع إمكانية اختيار المدن والمناطق التالية:في وقت سابق، انتهت انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة للدورة الـ15، للفترة من ١٤٤٥-١٤٤٩هـ، بفوز 6 مرشحين.وحسب – عكاظ- فقد فاز كل من نايف بن عودة الحربي الحاصل على 2244 صوتاً، ونايف بن مبيريك الجابري بإجمالي 1511 صوتاً، وعصام بن سالم الهلالي 1468 صوتاً، وعبدالله بن محمد النزاوي 1326 صوتاً، وخالد بن رويفد الصاعدي 1284 صوتاً، وحازم بن عبدالله الصقيري 1272 صوتاً.وبلغ عدد المصوتين حتى ساعتين قبل إعلان النتائج عند الساعة 7 مساء اليوم (الأربعاء) 7418، في حين بلغ عدد الأصوات للمرشحين 15747 صوتاً، وبدأ استقبال أصوات الناخبين منذ صباح الاثنين 4 ديسمبر، حتى مساء اليوم 6 ديسمبر.