عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

تلقي الرعاية الطبية

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في وقت سابق ، نفذت المديرية العامة للدفاع المدني (2,198,839) عملية عبر (12) خدمة مقدمة لـ (761,681) منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص حتى عام 2023م.





حوكمة إجراءات الترخيص





وأثمرت حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.

أنقذ الدفاع المدني في جدة ٣ أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.وأوضح أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.