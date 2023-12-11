الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة

امطار مكة
الوطني للأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة اليوم الإثنين .

تساقط أمطار غزيرة 

اضافة اعلان

وحذر المركز من تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.


وقال إن تلك الحالة ستستمر من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء.

الحالة المطرية



في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشر مساءً.


أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العلا".
2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريق وعرعر والعويقيلة".
3 – منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج تيماء والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
4 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والليث وجدة وبحرة والطائف والجموم وخليص والكامل".

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادثة عشر مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أمطار جد
5:59 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة شمال شرق جدة

التامينات 00الاجتماعية --
5:35 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

IMG-20231211-WA0001
5:26 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بسبب تقلبات الطقس.. تنبيهات مهمة لمزارعي المملكة

أخبار السعودية
4:57 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية وبشرى لطلاب الثانوية الموهوبين

اقرأ أيضا

سوق الأسهم يرتفع 84 نقطة ويُغلق بعد تداولات بـ 7.5 مليار ريال

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة في مكة

كصديق للطفل.. 4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

هجمات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات في هذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 6:10 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على تبوك

المركز الوطني للأرصاد 1:04 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من الأرصاد لأهالي منطقة حائل: تساقط للبرد وأمطار تستمر لعدة ساعات

المركز الوطني للأرصاد 12:55 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على المنطقة الشرقية

ضباب - سحب - الطريق - شبورة 8:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير

اقرأ أيضا

جامعة جدة
3:09 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة

الدفاع المدني1
3:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
2:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أكثر من 552 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

غرفة الرياض
2:26 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
6:00 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من تقليص مبلغ الدعم في هذه الحالة

التامينات 00الاجتماعية --
5:35 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

حساب المواطن
5:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يتوقف البرنامج؟.. "حساب المواطن" يُجيب على تساؤل يشغل بال الملايين

جواز السفر
4:09 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة تفعيل خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1445

الضمان الاجتماعي المطور
3:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة على عسير
2:55 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق