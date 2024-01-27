في الرياض وأبها.. البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق يعلن عن وظائف شاغرة

أ أ

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في الرياض وأبها. اضافة اعلان

الوظائف المطلوبة في"تنمية:

1- مدير فرع - أبها.

2- خبير أبحاث.

3- أخصائي الجودة.

4- أخصائي أول قواعد البيانات.

5- مدير إدارة ضمان جودة التدقيق الداخلي.

6- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي المالي والتشغيلي.







التخصصات المطلوبة:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:



- إدارة الأعمال.- الاقتصاد.- تطوير الأعمال.- الهندسة الصناعية.- نظم المعلومات الإدارية.- نظم المعلومات.- علوم الحاسب.- المحاسبة.- المالية.- أو ما يعادلها.- تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عام 2018م بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):