السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في الرياض وأبها.. البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق يعلن عن وظائف شاغرة

وظائف - عاملين - موظفين
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في الرياض وأبها.اضافة اعلان
الوظائف المطلوبة في"تنمية:
1- مدير فرع - أبها.
2- خبير أبحاث.
3- أخصائي الجودة.
4- أخصائي أول قواعد البيانات.
5- مدير إدارة ضمان جودة التدقيق الداخلي.
6- المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي المالي والتشغيلي.


التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال.
- الاقتصاد.
- تطوير الأعمال.
- الهندسة الصناعية.
- نظم المعلومات الإدارية.
- نظم المعلومات.
- علوم الحاسب.
- المحاسبة.
- المالية.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن البرنامج:

- تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عام 2018م بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا

اقرأ أيضا

الإطاحة بمقيمين ومواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهم 20 ألف قرص مخدر

حتى السادسة مساءً.. تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة حائل

طرح 27 فرصة استثمارية في محايل عسير

هاشتاق "جدة الآن" يتصدر التريند في المملكة.. ومواطنون: نعيش أجواء لندنية

عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص وظائف 5:12 م السبت، 13 يناير 2024

وظائف صحية وطبية في مستشفيات الأمن المركزي.. رابط التقديم

شركة روشن السعودية 2:09 م السبت، 13 يناير 2024

الأفضلية للمواطنين.. "روشن" تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

جامعة حائل 1:35 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف أكاديمية في جامعة حائل بمختلف التخصصات

مواقيت الصلاة 12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

اقرأ أيضا

هطول امطار وضباب
12:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. هذه المنطقة تسجل أعلى كمية في هطول الأمطار

الصندوق العقاري
10:02 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: بهذه الطريقة يمكن الحصول على خطاب "إخلاء طرف" لمتوفى

جبل اللوز
9:09 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بطقس بارد وثلوج على هذه المناطق بالمملكة

رياح شديدة على مكة والمدينة
3:01 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
6:08 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
2:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

وزارة الداخلية
1:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع