السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 30 ديسمبر 2023م.اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم السبت 17 جمادى الآخرة 1445هـ

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:28، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:59 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:28
المدينة – 3:24
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:49
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:19
المدينة – 7:13
الرياض – 6:45

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