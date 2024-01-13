الأفضلية للمواطنين.. "روشن" تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري - مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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