الأفضلية للمواطنين.. "روشن" تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري - مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر
الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن
أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:مدير أول للتنمية.
محلل، تسليم.
أخصائي أول، التسليم.
مدير مبيعات PMO.
مدير تنسيق الحدائق المجتمعية.
مدير الاستراتيجية والتخطيط.
مدير مكتب GCMO.
المدير المساعد للتنمية.
أخصائي أول، مراقبة الوثائق.
أخصائي الاتصالات الداخلية.
والمزيد ...
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).