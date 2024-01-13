السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأفضلية للمواطنين.. "روشن" تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

شركة روشن السعودية
روشن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري - مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

مدير أول للتنمية.
محلل، تسليم.
أخصائي أول، التسليم.
مدير مبيعات PMO.
مدير تنسيق الحدائق المجتمعية.
مدير الاستراتيجية والتخطيط.
مدير مكتب GCMO.
المدير المساعد للتنمية.
أخصائي أول، مراقبة الوثائق.
أخصائي الاتصالات الداخلية.
والمزيد ...

طريقة التقديم:


أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

"الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية" يدخل حيز التنفيذ بعد غد .. و3 خطوات للاستفادة من الخدمة

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

إتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالجوف

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي الأراضي المجانية بشأن الدفعات المستحقة

عاجل.. إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك.. تعرف على الشروط

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة روشن السعودية 7:56 م الأربعاء، 10 يناير 2024

"روشن" و "eviq" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع استخدام المركبات الكهربائية في المملكة

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 5:47 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

وظائف أمنية في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

صندوق التنمية العقاري 9:01 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الخصومات.. توضيح مهم من صندوق التنمية العقارية

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 2:00 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. بينهم 11 متورطًا في الخيانة الكبرى.. الداخلية: ضبطنا 18428 مخالفًا (تفاصيل)

اقرأ أيضا

المساحات الخضراء
10:56 ص السبت، 13 يناير 2024

خلال 5 أشهر .. أمطار الخير تتسبب في 360% زيادة للمساحات الخضراء بمنطقة المدينة المنورة

الصندوق العقاري
10:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

الطقس - الارصاد - اتربة وغبار
9:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: غبار وأتربة وأمطار على 6 مناطق بالمملكة

حساب المواطن
3:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
4:10 م السبت، 13 يناير 2024

تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

ا
3:00 م السبت، 13 يناير 2024

مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

وزارة الداخلية
2:00 م السبت، 13 يناير 2024

بيان عاجل.. الداخلية: ضبط (18538) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الهيئة العامة للعقار
1:43 م السبت، 13 يناير 2024

"الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية" يدخل حيز التنفيذ بعد غد .. و3 خطوات للاستفادة من الخدمة

طلاب المدارس
1:17 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

الدكتور سعد الخثلان
12:58 م السبت، 13 يناير 2024

هل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في شهر رجب؟