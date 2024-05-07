عاجل.. تفاصيل جديدة يكشفها والد المقتول جمال الحربي بعد العفو عن قاتله (فيديو)

أ أ

تنازل المواطن الحميدي بن مطلق الوهبي الحربي، عن قاتل ابنه جمال في ساحة القصاص بحفر الباطن، ابتغاءً لوجه الله تعالى.

وفي التفاصيل، فقد أعلن الحربي أمس الاثنين الموافق 27/10/1445هـ، العفو في ساحة القصاص عن خالد بن رجاء بن خشمان الوهبي لوجه الله تعالى، ضاربًا أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح.

وقال الحربي في مقطع فيديو متداول: "اليوم (أمس) حضرت في ساحة القصاص بحفر الباطن، وتنازلت لوجه الله تعالى"، موضحًا أن نية التنازل نشأت لديه عند القدوم إلى ساحة القصاص.

وبحسب ما نشرته "العربية السعودية"، فقد رفض الحميدي ملايين الريالات مقابل دية نجله.

وأكد خلال تصريحه للعربية قائلا: "تنازلت لوجه الله خالص، ولخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وقبيلة حرب".



الشيخ / الحميدي بن مطلق الوهبي الحربي يتنازل لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه في ساحة القصاص pic.twitter.com/nLM2IyAcHr May 6, 2024

عم المقتول: رفع رؤوسنا ولا يبغي إلا الدعاء



ذهب للتنازل بإرادته







الحميدي بن مطلق الوهبي ذهب للتنازل بإرادته وبدون علمنا#القيصومة pic.twitter.com/HhBpn3UyxK الشيخ مروي مياح الخشمان:الحميدي بن مطلق الوهبي ذهب للتنازل بإرادته وبدون علمنا #حفرالباطن_الان May 6, 2024

وقال عم المقتول جمال الحربي لفضائية "الإخبارية": "الحمد لله رب العالمين أنه تنازل عن القصاص لولده، لوجه الله، لا يبغي مقابلاً ولا أي شيء، والحمد لله رب العالمين، أنه أدرك الأجر، ورفع رؤوسنا ولا يبغي إلا الدعاء من المسلمين أجمعين".وقال الشيخ مروي مياح الخشمان، إن الحميدي ذهب للتنازل بإرادته وبدون علمنا.