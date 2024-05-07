الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تفاصيل جديدة يكشفها والد المقتول جمال الحربي بعد العفو عن قاتله (فيديو)

المواطن الحميدي بن مطلق الوهبي الحربي
والد المقتول عفا عن قاتله لوجه الله
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تنازل المواطن الحميدي بن مطلق الوهبي الحربي، عن قاتل ابنه جمال في ساحة القصاص بحفر الباطن، ابتغاءً لوجه الله تعالى.
وفي التفاصيل، فقد أعلن الحربي أمس الاثنين الموافق 27/10/1445هـ، العفو في ساحة القصاص عن خالد بن رجاء بن خشمان الوهبي لوجه الله تعالى، ضاربًا أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح.اضافة اعلان
وقال الحربي في مقطع فيديو متداول: "اليوم (أمس) حضرت في ساحة القصاص  بحفر الباطن، وتنازلت لوجه الله تعالى"، موضحًا أن نية التنازل نشأت لديه عند القدوم إلى ساحة القصاص.

وبحسب ما نشرته "العربية السعودية"، فقد  رفض الحميدي ملايين الريالات مقابل دية نجله.
وأكد خلال تصريحه للعربية قائلا: "تنازلت لوجه الله خالص، ولخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وقبيلة حرب".


عم المقتول: رفع رؤوسنا ولا يبغي إلا الدعاء

وقال عم المقتول جمال الحربي لفضائية "الإخبارية": "الحمد لله رب العالمين أنه تنازل عن القصاص لولده، لوجه الله، لا يبغي مقابلاً ولا أي شيء، والحمد لله رب العالمين، أنه أدرك الأجر، ورفع رؤوسنا ولا يبغي إلا الدعاء من المسلمين أجمعين".

ذهب للتنازل بإرادته 

وقال الشيخ مروي مياح الخشمان، إن الحميدي ذهب للتنازل بإرادته وبدون علمنا.


اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار رعدية على الرياض والشرقية ورياح متربة بـ5 مناطق

عاجل.. تفاصيل مؤثرة.. ماذا حدث في الساعة الأخيرة قبل غرق شابين وسط سيول بيشة؟

مواقيت الصلاة الثلاثاء 28 شوال .. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

ثلاث رحلات أسبوعية.. مطار الملك خالد الدولي يدشّن مساراً جوياً مباشراً إلى بكين

بالصور.. السيول تملأ فيضة التنهاة شمال شرق الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواطن 11:03 م الإثنين، 06 مايو 2024

عاجل مواطن يفاجأ الجميع ويعفو عن قاتل ابنه لوجه الله ويرفض ملايين الريالات

أمطار 6:09 م الأحد، 28 أبريل 2024

أمطار على المدينة والقصيم وحفر الباطن.. وتحذيرات من الدفاع المدني

فث3ف345ف 3:58 م الأحد، 28 أبريل 2024

موجة غبار تضرب حفر الباطن وأمطار رعدية على حائل والقصيم

المياه الوطنية 3:02 م الخميس، 25 أبريل 2024

"المياه الوطنية": اكتمال تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن بأكثر من 45 مليون ريال