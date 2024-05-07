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ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات قوات الاحتلال على رفح واستمرار محادثات الهدنة

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قصفت دولة الاحتلال مدينة رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى اتفاق.اضافة اعلان

تغير أسعار النفط

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 83.56 دولار للبرميل.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.31 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل.

تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط

وقال يب جون رونغ، إستراتيجي السوق في آي.جي: "فتحت أسعار النفط هذا الصباح على ارتفاع مع وجود بعض العراقيل في محادثات وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس، مما دفع المتعاملين في السوق إلى حساب تأثير التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تستمر لفترة أطول".
وأضاف يب أن المشاركين في السوق يترقبون البيانات الجديدة لمخزونات الخام الأمريكية.

عوامل تؤثر على أسعار النفط

ويتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.
وقد تهبط مخزونات الخام بنحو 1.2 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، بناء على توقعات المحللين.
وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية يوم الاثنين لتعوض بشكل ما خسائر الأسبوع الماضي.
وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأمريكية.
ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من مصر وقطر، لكن دولة الاحتلال قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدمًا في استهداف رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق.
وقصفت القوات الصهيونية رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة جوًا وبرًا، وأمرت السكان بمغادرة أجزاء من المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نازح.

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