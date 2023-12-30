السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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التقديم ينتهي اليوم.. وظائف أكاديمية في جامعة حائل بمختلف التخصصات

جامعة حائل
جامعة حائل
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كشفت جامعة حائل استمرار التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للكوادر الوطنية المؤهلة برتبة "معيد" بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة في التخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف أكاديمية شاعرة في جامعة حائل

- المالية
- الاعلام
- التسويق
- التشريح    
- قانون عام
- تحليل دالي
- أصول الفقه
- قانون خاص
- الحاسب الآلي
- إدارة الأعمال
- ادارة المشاريع
- ريادة الأعمال
- التربية البدنية
- صيدلة سريرية 
- فيزياء نظرية  
- معمارية الحاسب
- البيانات الضخمة
- أشعة تشخيصية
- وظائف الأعضاء
- علم الأدوية الجيني
- الهندسة الصناعية
- الرنين المغناطيسي
- تطوير وأمان الويب
- ادارة امداد وعمليات
- هندسة التصميم الداخلي
- هندسة الطاقة المتجددة
- ادارة السياحة والفعاليات
- تصميم ونمذجة النظمة الرقمية
- شبكات الجوال والشبكات اللاسلكية

الشروط المطلوبة لوظائف جامعة حائل:

1 - - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يقل تقديره العام عن جيد جدًا.
4 - أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت الإعلان (28) عام.
- جميع اجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الالكتروني.
5 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من ضمن أفضل (500) جامعة حسب تصنيف Shanghai – QS.
6 - الحصول على درجة (75 كحد أدنى) في اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على كلية (إدارة الأعمال، علوم وهندسة الحاسب الآلي، العلوم، التربية، الآداب والفنون، الشريعة والقانون).
7 - إجتياز اختبار الهيئة السعودية للمهندسين (العام، الخاص) للمتقدمين على كلية الهندسة.
8 - الحصول على درجة (70 % كحد أدني) في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الكليات الطبية والصحية.
9 - الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واجتياز الاختبار العلمي للتخصصات التي لا يوجد لها اختبار لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنسبة (70%) كحد ادنى.
10 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة (75 %) في اختبار Step أو ما يعادلها من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لجميع التخصصات ويستثنى من ذلك المتقدمين على الكليات (التربية، الشريعة والقانون، الآداب والفنون).

* ملاحظة:

- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي الي الغاء الطلب تلقائيا.
- يحق للمتقدم التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف قبل موعد اغلاق البوابة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة حائل

بدأ التقديم يوم الأحد 1445/6/4هـ من خلال هذا الرابط (إضغط هنا)، وينتهي اليوم السبت 1445/6/17هـ.


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