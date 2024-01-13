وظائف صحية وطبية في مستشفيات الأمن المركزي.. رابط التقديم

أعلنت شركة زهران للتشغيل والصيانة عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم،
البكالوريوس)، للعمل في مستشفيات الأمن المركزي (الرياض، جدة، الدمام، أبها،
القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية:اضافة اعلان
الوظائف الشاغرة (لحملة الدبلوم):
1- فني تمريض.
2- فني صيدلة.
3- مساعد صيدلي.
4- فني تعقيم.
5- فني اشعة.
الوظائف الشاغرة (لحملة البكالوريوس):
- أخصائي سمعيات.
نبذه عن الشركة:
– تعتبر شركة زهران للتشغيل والصيانة نقطة البدء لشركة
زهران القابضة منذ إنشائها في 1975، وتميزت مسيرة الشركة بتوسعات متعددة إلى يومنا
هذا حتى أصبحت اليوم من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال خدمات
التشغيل والصيانة، حيث تقدم خدمات إدارة العمليات التشغيلية بشكل كامل وكذلك توفير
خدمات الصيانة (الميكانيكية والكهربائية والمقاولات إلخ.) في جميع الصناعات، يزيد
عدد موظفي شركة زهران للصيانة والتشغيل عن الـ 22،000 موظف في شتى أنحاء المملكة
العربية السعودية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا