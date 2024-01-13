وظائف صحية وطبية في مستشفيات الأمن المركزي.. رابط التقديم

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أعلنت شركة زهران للتشغيل والصيانة عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس)، للعمل في مستشفيات الأمن المركزي (الرياض، جدة، الدمام، أبها، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة (لحملة الدبلوم):



الوظائف الشاغرة (لحملة البكالوريوس):



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طريقة التقديم:

